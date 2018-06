Commerzbank-Aktie: Wann gibt es endlich die Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Es bleibt auch zum Start der neuen Woche ein Trauerspiel, die Commerzbank-Aktie verliert mehr als 3 % an Wert. Die Charttechnik hat zwar in der vergangenen Woche sowohl im RSI als auch in der Stochastik ein Kaufsignal geliefert, doch die Aktie ist trotzdem weiter gefallen.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Könnte der Kurs noch weiter fallen?

So wie es derzeit aussieht, hat der Kurs ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Johannes Weber.