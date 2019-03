Commerzbank Aktie: Die Sorge bleibt bestehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nachdem die Aktie stark an Wert verloren hat, konnte sie sich ein wenig stabilisieren und verläuft derweil seitwärts. Ein baldiges Kaufsignal könnte ebenfalls folgen, doch trotz der kurzzeitigen Euphorie liegt der Widerstand von 8 bis 9 € in weiter Ferne. Die Unterstützung notiert bei 5,50 € und drückt den Kurs in die Höhe. Der RSI (14) rutschte allerdings aus dem überkauften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.