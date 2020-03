Commerzbank Aktie: Short-Investoren reiben sich die Hände!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Banken stehen derzeit als „Rettungsanker“ der Volkswirtschaften wieder unter Beobachtung und unter Druck. Die Commerzbank leidet darunter am Anfang der neuen Woche und gibt deutlich ab. Nun dürften sich vor allem Short-Investoren freuen. Denn: Die Stimmung ist kurzfristig recht düster.

Banken sollen sich beeilen

Generell haben die Rettungsmaßnahmen der Politik in der EU, in Deutschland und in den USA ein logistisches und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



