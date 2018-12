Commerzbank-Aktie: Short-Investoren freuen sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank ist auch am Donnerstag erneut nach unten gerauscht. Es ging um mehr als 4% abwärts. Damit bestätigt sich, was charttechnische Analysten ohnehin schon verkündet haben. Der Wert ist in einem sehr klaren und starken Abwärtstrend gefangen. Es scheint keine Möglichkeit zu geben, kurzfristig einen entscheidenden Kursgewinn für einen Aufwärtstrendwechsel zu realisieren, auch wenn es an diesem Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.