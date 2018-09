Commerzbank Aktie: Die Optimisten sterben nicht aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Man sollte meinen, dass bisher auch der größte Optimist langsam das Vertrauen in die Commerzbank verloren hätte. An der Börse fiel Deutschlands zweitgrößte Bank in den letzten Jahren, wenn überhaupt, nur durch massive Kursverluste auf. Trotzdem gibt es noch immer Analysten, die an ein Comeback glauben. So fällt eine Analyse der schweizer Bank UBS am Donnerstag überraschend positiv aus.

Der Analyst Daniele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.