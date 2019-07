Commerzbank Aktie: Noch in Seitwärts-Range gefangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank Aktie | ISIN:DE000CBK1001 | WKN:CBK100

Das Wertpapier konnte im Zuge des Gesamtmarktanstieges nicht so richtig profitieren. Denn sie notiert weiterhin, in der seit Juni gültigen Seitwärts-Range. Aus charttechnischer Sicht heraus, wäre es jetzt wichtig, dass die Bullen es schaffen, den Kurs über die Oberkante der Range zu hieven. Dann wäre genug Potenzial für weitere Anstiege vorhanden. Das heißt also, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung