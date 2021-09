Commerzbank-Aktie: Nicht schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerbank-Aktie zeigte zuletzt eine ansteigende Tendenz und schaffte so die Rückkehr in den seit Mitte Mai 2020 bestehenden, mittelfristigen Aufwärtstrend. Dieser Erfolg steht nach neuerlichen Verlusten nun aber wieder zur Disposition. Am Dienstag büßte der Anteilsschein an der Xetra fast 2 Prozent ein und sackte auf ein 7-Tage-Tief bei 5,438 Euro. In den kommenden Tagen sind die Käufer gefordert. Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung