Commerzbank Aktie: Nicht Fisch, nicht Fleisch!

Sehr überzeugend präsentiert sich die Commerzbank-Aktie in dieser Woche nicht. Weder den Bullen noch den Bären will es gelingen, eindeutige Akzente zu setzen. So verwundert es nicht, dass der Kurs im Zustand eines entschiedenen Vielleichts verharrt und seit Montag knapp oberhalb von 4,60 Euro nur seitwärts läuft.

Die Bären konnten den Versuch der Käufer, über das Hoch vom 8. Juni ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



