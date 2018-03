Commerzbank Aktie: Neue Kunden im Süden!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

auch wenn es bei der Commerzbank insgesamt besser laufen könnte, so lässt doch zumindest das Kundenwachstum wenig zu wünschen übrig. Gute Nachrichten in dieser Hinsicht kommen aktuell aus Ostwürttemberg, wo das Geldhaus sich über 320 neue Kunden freuen kann. Das entspricht einem Zuwachs von einem Prozent. Insgesamt werden jetzt in den Filialen in Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim und Nördlingen mehr ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.