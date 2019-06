Commerzbank Aktie: Mindestens eine halbe Mrd. gewünscht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Klare Ansage der Commerzbank am Mittwoch: Kernkapital soll her! Doch eine Kapitalerhöhung via Ausgabe neuer Aktien wurde nicht als Weg genommen, stattdessen kommunizierte die Commerzbank den Beschluss, eine nachrangige Anleihe zu emittieren. Diese soll demnach laut den „Capital Requirements Regulation (CRR)" Anforderungen als zusätzliches Kernkapital (auf Fachchinesisch: „Additional-Tier-1-Kapital, AT 1") gelten. Die Emission der Anleihe hätte insofern den Vorteil, das regulatorische ...



