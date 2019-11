Commerzbank-Aktie: Macht der Widerstand nun die Hoffnung zunichte?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die vergangene Woche fiel vor allem in den letzten Handelstagen positiv auf. Der Kurs der Aktie konnte an Wert gewinnen. Jedoch war am Freitag auch zu beobachten, dass die Commerzbank Aktie an der 38er Linie (gleitender Durchschnitt) nach unten abprallte. Damit hat die gleitende Durchschnittslinie die Aufwärtsbewegung erst einmal beendet. In der neuen Woche ist es deshalb für Long-Investoren besonders wichtig,



