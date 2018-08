Commerzbank Aktie: Kursgewinne – aber….

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank hat am Dienstag einen Kursaufschlag geschafft. Es ging sogar um fast 3 % nach oben. Dennoch hält sich die Freude bei den Analysten und Experten derzeit in Grenzen. Denn die Aktie hat keinen weiteren Kurswechsel begründen können. Im Detail: Weiterhin befindet sich die Commerzbank in einem Abwärtstrend. Charttechniker mutmaßen, es könne sogar noch deutlicher nach unten gehen, wenn die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.