Commerzbank Aktie: Der Kursfrühling scheint vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank musste am Mittwoch leichte Kursabschläge hinnehmen. Der Wert ist auf dem Weg dazu, seinen Abwärtstrend deutlich fortzusetzen. Neue Allzeittiefs sind in den kommenden Tagen noch nicht wahrscheinlich. Mittelfristig allerdings sieht es so aus, als sollten die Tiefpunkte noch einmal unter 6 Euro wandern.

IT-Ausfall bei der Commerzbank

Wirtschaftlich betrachtet hat sich für den Titel kaum etwas verändert. Dennoch scheinen die Märkte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung