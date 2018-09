Commerzbank-Aktie: Kommt es nun zur Sensation?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank hat am Mittwoch Anlauf genommen, eine richtige Sensation zu schaffen. Der Titel konnte einen Aufschlag in Höhe von 3,2 % für sich verbuchen. Dies dürfte angesichts des übergeordneten charttechnischen Abwärtstrends ein sehr gutes Zeichen sein. Die Aktie überwand bisherige Hürden bei 9 Euro und macht sich tatsächlich auf den Weg in Richtung 10 Euro. Dort würde die nächste Prüfung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.