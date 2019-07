Commerzbank Aktie: Keine namhafte Erholung…

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank Aktie: Vorsicht

Vorsicht vor der Commerzbank-Aktie, meinen jetzt Analysten angesichts der jüngsten Entwicklungen. Die Aktie ist mit einem weiteren Abschlag in den Montagshandel gestartet. Dabei unterkreuzte der Wert erneut die Marke von 6,50 Euro und zeigt sich jetzt charttechnisch wieder angeschlagener.

Kleines Plus hilft nicht…

In den vergangenen vier Wochen war es für die Commerzbank leicht nach oben gegangen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung