Commerzbank-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Commerzbank-Aktie startet mit heftigen Abschlägen in die neue Woche. Fast 8 Prozent büßt der Kurs bis zum frühen Nachmittag ein und ist damit schlechtester Performer im MDAX. Am Montag stehen in einem schwachen Börsenumfeld auch andere Banktitel und Rohstoffwerte unter Druck. Hintergrund ist die Krise beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, dessen Kreditwürdigkeit von mehreren Ratingagenturen herabgestuft wurde. Außerdem wurde von möglichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



