Commerzbank-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Commerzbank-Aktie befindet sich seit Mai letzten Jahres in einem Aufwärtstrend. Mitte Januar ließen die Anleger den Kurs bis auf 5,958 Euro ansteigen und damit mitten in den Widerstandsbereich zwischen 5,932 und 5,972 Euro. Seitdem hat die Aufwärtsdynamik aber merklich nachgelassen. Nach einer Korrektur kam eine weitere, im Februar begonnene Aufwärtsbewegung bereits bei 5,834 Euro zum Erliegen. In den letzten Wochen ...



