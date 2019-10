Commerzbank-Aktie: Ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie musste in den vergangenen Monaten starke Verluste hinnehmen. Mitte August sackte das Papier auf 4,65 Euro ab, nie zuvor wies Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus ein niedrigeres Kursniveau ab. Anfang Oktober ging es erneut in südlicher Richtung, doch es gelang den Anlegern ein Absinken unter das August-Tief zu verhindern. So kam es im Bereich von 4,70 Euro zu einer Bodenbildung.

Die nachfolgende ...



