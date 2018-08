Commerzbank Aktie: Interesse an der Blockchain wächst!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die deutschen Banken, darunter auch die Commerzbank, haben das Thema Blockchain für lange Zeit weitgehend ignoriert. Seit einiger Zeit sind Kryptowährungen und Co. aber viel zu groß geworden, um sie noch länger mit Nichtbeachtung zu strafen. Das zeigt sich auch bei den Aktivitäten der Commerzbank. Dass das Interesse an der Blockchain wächst, lässt sich am Beitritt zu gleich mehreren Konsortien aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.