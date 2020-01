Commerzbank Aktie: Interessante Stimmrechtsmitteilung!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Übernahmepläne der Commerzbank im Hinblick auf die comdirect bank AG (kurz „Comdirect") sind zuletzt gefühlt vielleicht etwas in den Hintergrund geraten. Zur Erinnerung: Die Commerzbank hatte 11,44 Euro in bar je Comdirect Aktie geboten, was an eine Mindest-Annahmeschwelle von 90% geknüpft war. Da die Commerzbank zum Zeitpunkt des Angebots bereits über 80% an der Comdirect hielt, sah es aus, als ...



