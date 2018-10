Commerzbank-Aktie: Hier irrt der Markt wohl….

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank hat in den zurückliegenden Wochen einige Rückschläge hinnehmen müssen. Nun hat sich die Ausgangslage für den Wert in den vergangenen Tagen wieder etwas verbessert. Immerhin konnte der Titel am Montag mit einem Aufschlag von 2,7 % die Marke von 8 Euro verteidigen. Dies ist die Voraussetzung dafür, den charttechnischen Aufwärtstrend in den kommenden Wochen überhaupt wieder in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.