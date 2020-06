Commerzbank Aktie: Heute wieder in Bärenhand …

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In den vergangenen Wochen haben die Anleger die Corona-Krise abgehakt und wieder in den Risk-on-Modus geschaltet. Die Bankaktien haben von diesem Wechsel der Stimmung ganz besonders profitiert. Auch die Commerzbank konnte deshalb Ende Mai ihren 50-Tagedurchschnitt erfolgreich überwinden und in eine steile Rallye übergehen.

In der Spitze drang der Kurs dabei gestern bis auf 4,77 Euro vor. Heute agieren die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



