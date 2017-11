Commerzbank-Aktie: Gute Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte die Commerzbank die Gemüter der Anleger und Johannes Weber hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Am 20. November konnten sich die Commerzbank-Aktionäre über ein neues Jahreshoch freuen, denn die Aktie hat sich recht schnell von ihrer Gegenbewegung erholen können.

Die Chance! Wer im Bereich des gleitenden Durchschnitts (100) bei der Aktie zugegriffen hat, den dürfte diese Entwicklung freuen. Zudem ist durch das neue Jahreshoch der Weg nach oben frei. So befindet sich der nächste Widerstand der Commerzbank-Aktie bei 13,40 Euro – in etwa dort liegt auch das neue Kursziel.

Die Charttechnik! Der Relative Stärke Index zeigt, dass die Aktie auf einige gute Wochen zurückblicken kann und der RSI liegt nun wieder nahe am überkauften Bereich.

Der Ausblick! Es besteht durchaus die Chance, dass es mit der Aktie noch weiter nach oben geht.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.