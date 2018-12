Commerzbank-Aktie: Für Short-Investoren ein gefundenes Fressen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank hat am Montag ihre Talfahrt fortgesetzt. Es ging um mehr als 3 % nach unten. Damit hat der Wert ein weiteres negatives Zeichen gesetzt. Der tiefste Kurs der vergangenen Jahre lässt charttechnische Analysten vermuten, dass es auch in den nächsten Handelswochen und -monaten nach unten gehen wird. Die Aktie dürfte in den kommenden Tagen weiter fallen.

Denn: Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.