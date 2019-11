Commerzbank Aktie: Filialen schließen! Panik?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank bittet jetzt in jeder Hinsicht zur Kasse. Das Unternehmen musste am Mittwoch einräumen, dass Firmenkunden teils schon ab dem ersten Euro Einlage nunmehr Strafzinsen zahlen müssen. Damit hat sich der Trend zu Negativzinsen nicht mehr nur auf die Volksbanken und Sparkassen ausgebildet, sondern nunmehr ausgedehnt. Damit ist die Bank ein weiteres Mal in die negativen Schlagzeilen geraten.



