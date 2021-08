Commerzbank-Aktie: Es hat nicht sollen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie hat es in der vergangenen Woche nicht geschafft, in den Aufwärtstrend zurückzukehren. Stattdessen prallte der Kurs von der Trendlinie nach unten ab und orientiert sich seitdem wieder in südlicher Richtung. Der Trend wurde zu Beginn des Monats durchbrochen, nachdem die Bank ihr Zahlenwerk zum zweiten Quartal veröffentlicht hat. Wegen des kostenintensiven Konzernumbaus schlitterte das Geldhaus tief in die roten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



