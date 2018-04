Commerzbank-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank galt lange Zeit als seriöser Titel an den Finanzmärkten. Nun haben sich in jüngster Zeit die Verhältnisse etwas verschoben. Das Bankunternehmen hat mit einem Abwärtsmarsch die Aufwärtstrends aus Sicht der Chartanalysten verlassen. Auf der anderen Seite allerdings sind nun wieder kleinere Gewinne entstanden, die darauf hindeuten, dass es kräftig aufwärts gehen könne. Im Einzelnen: Die Aktie gewann am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.