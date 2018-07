Commerzbank Aktie: Das Damoklesschwert des DAX-Ausstiegs!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Erst vor Kurzem kamen Vermutungen auf, nach denen die Commerzbank den DAX noch in diesem Jahr verlassen könnte. Das sorgte allerdings für einiges an Aufsehen. Voraussetzung für dieses Szenario ist, dass Wirecard, welches als Neuzugang gehandelt wird, sich im Wert möglichst weit verbessert. Die Aktie der Commerzbank müsste hingegen so tief wie möglich notieren, um aus dem DAX geschmissen zu werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.