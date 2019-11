Commerzbank Aktie: Da schau mal einer an!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Da schau mal einer an! Bei der comdirect Bank AG (kurz „Comdirect“) gab es eine Mitteilung, die auch für den Großaktionär Commerzbank sehr interessant sein dürfte. Und zwar deshalb, weil die Commerzbank bekanntlich die Comdirect übernehmen will. Eine 100%ige Commerzbank-Tochter soll dafür 11,44 Euro in bar je Comdirect Aktie bieten. Gekoppelt ist das Angebot indes an das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



