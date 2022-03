Commerzbank-Aktie: Nach dem Crash – wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich zurückgeworfen worden. Grund ist der Krieg in der Ukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen, die vor allen Dingen Bankentitel hierzulande belasten. Die Papiere der Deutschen Bank haben seit Kriegsbeginn gut 30 Prozent an Wert verloren, für die Aktien des zweitgrößten deutschen Geldhauses, der Commerzbank, ging es in diesem Zeitraum sogar um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



