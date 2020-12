Commerzbank Aktie: Die Commerzbank muss weiter sparen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank ist wieder in die Verlustzone gerutscht. In den ersten 9 Monaten betrug das Minus 211 Mio €, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 681 Mio € verbucht werden konnte. Die schlechten Ergebnisse sorgen für Unruhe beim Führungspersonal. Mit Hans-Jörg Vetter wurde bereits ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender bestellt. Auch der Vorstandsvorsitzende verlässt Ende des Jahres die Bank. In der zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



