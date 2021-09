Commerzbank-Aktie: Das Comeback ist geglückt!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie zählt zum Auftakt in die neue Woche zu den besten Performern im Index der mittelgroßen Werte (MDAX). Nachdem es bereits am Montag um 1,87 Prozent nach oben ging, gewinnt der Anteilsschein am Dienstag bis in den Nachmittag weitere 2,8 Prozent hinzu. Hierdurch ist der Aktie die Rückkehr in den mittelfristigen, seit Mai 2020 bestehenden Aufwärtstrend gelungen. Dieser war im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



