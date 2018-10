Commerzbank-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Laut Informationen des Handelsblatts soll die Commerzbank an der NordLB Interesse haben und ein Übernahmeangebot abgeben haben. Mal sehen, was an dieser Meldung dran ist. Der Kurs der Aktie wandert auf jeden Fall etwas nach oben. An der horizontalen Unterstützung war heute Morgen erst einmal Schluss mit dem Abverkauf und Käufer stiegen wieder ein. Ob die Unterstützung auch langfristig hält, wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.