Commerzbank Aktie: CFO will gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bei der Commerzbank wurde am Donnerstag eine wichtige Personalie in Bezug auf den Vorstand kommuniziert. Demnach will der CFO (Chief Financial Officer) Stephan Engels seinen noch bis April 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern. Den bestehenden Vertrag will er allerdings „gern erfüllen“. Die Commerzbank teilte dazu mit, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats diese Neuigkeit „mit Bedauern zur Kenntnis genommen“ hat. Eine Selbstverständlichkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung