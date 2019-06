Commerzbank-Aktie: Die Bären sind nicht kleinzukriegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Für die Commerzbank-Aktie geht es weiter nach unten. Das Papier droht nun erneut unter die 6,00-Euro-Marke zu fallen, womit sich das Chartbild weiter eintrüben würde. In diesem Fall würde das im Dezember markierte 2-Jahres-Tief bei 5,49 Euro wieder in den Fokus rücken. Es gilt als letzte Bastion/Haltezone vor einem weiteren Rücksetzer in Richtung des Allzeittiefs bei 5,16 Euro aus dem Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



