Commerzbank-Aktie: Angekommen am Widerstand!

Die Commerzbank Aktie hat gegen Ende der Woche wieder etwas zulegen können. Der Aktienkurs stieg am Freitag wieder auf die Ebene der 38-Tagelinie an, an dieser war dann aber auch schon Schluss und der Kurs korrigierte nach unten. Die 38-Tagelinie stellt damit auf jeden Fall ein charttechnisches Hindernis dar. Nach Möglichkeit sollten die Anleger nun darauf achten, ob die Aktie es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



