Commerzbank Aktie: Analysten sehen Steigerungspotenzial!

Liebe Leser,

in einer neuen Analyse der US-Investmentbank wird die Aktie der Commerzbank weiterhin auf “Overweight” belassen. Das Kursziel von 16 Euro liegt dabei ein gutes Stück über dem aktuellen Kurs vom Freitag bei etwa 10,90 Euro. Analyst Alavaro Serrano schreibt, die Verzögerung der zu erwartenden Zinssteigerungen habe dem Bankensektor in Europa eine Korrektur gebracht. Steigende Zinsen seien deshalb in den derzeitigen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.