Commerzbank-Aktie – Ändert das Alles?

Am Wochenende wurde es verkündet: Die Commerzbank bekommt einen neuen Chef! Nach dem Weggang des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke wird ab 01. Januar 2021 Manfred Knof die Bank leiten! Knof ist kein Unbekannter! Immerhin weist seine Expertise umfassende Kenntnis auch des Privatkundengeschäfts aus. So war er in diesem Bereich von 2003 bis 2005 bei der Dresdner Bank tätig. Zudem bis 2017



