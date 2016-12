Commerzbank – Achtung! Gefährliche Konstellation!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

dieses Jahr wird die Commerzbank Aktie deutlich im Minus beenden. Ebenso wie das Jahr zuvor und das Jahr davor. Abgesehen von 2012, als es ein kleines symbolisches Plus von 10 Prozent gab, fällt das Bankhaus aus Frankfurt am Main schon das zehnte Jahr seit 2007 in Folge zurück. Trotz Erholung seit August um über 50 Prozent, steht der Kurs aktuell aufs Jahr gesehen noch immer 22 Prozent im Minus. Und die aktuelle Charttechnik deutet derzeit nicht auf steigende Kurse hin.

Im Gegenteil. Die Aktie hat mit den Dezemberhochs um 7,80/7,90 EUR ein charttechnisch sehr wichtiges Niveau erreicht. Hier kommen gleich zwei Widerstände zusammen, die Kombination einen Kreuzwiderstand bilden. An dem diagonal verlaufenden Widerstand, der sich bis August 2014 zurückverfolgen lässt, ist die Commerzbank zuletzt erst im April diesen Jahres gescheitert. Es folgten direkt fallende Kurse und neue Allzeittiefs.

Solch ein Szenario scheint nun auch denkbar. Besonders dann, wenn man bedenkt, dass sich seit dem Jahrestief bis Anfang Dezember ein zulaufender Keil gebildet hat, der bekannter Maßen alles andere als bullisch ist. Anleger müssen sich also mit dem Gedanken anfreunden, dass der Anstieg der letzten Monate auch wieder nur eine Bärenmarkrally gewesen ist. 2017 könnte also wieder zur Belastungsprobe für die Commerzbank-Aktie. Neue Tiefs unter 5 EUR scheinen mit der aktuellen Charttechnik möglich. Es sei denn, es gelingt den Bullen die Marke von 8 EUR nachhaltig zu überspringen und dort ein Kaufsignal auszulösen …

1.000% Gewinn mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

… denn das sind die 4 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Davies Guttmann stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 4 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 4 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 4 Aktien reich an der Börse werden.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse