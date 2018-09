Commerzbank AG: Schönes Wetter, aber nur für kurze Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In meiner letzten Betrachtung hatte ich für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000cbk1001) eine kleinere Bodenbildung in Aussicht gestellt. Dabei sollte die Aktie bis in den Bereich des 0.50 Retracements (8.44 €) fallen und erst von diesem Niveau aus eine Erholungsphase zulassen. Die zwischenzeitliche Performance konnte diesem Anspruch weitestgehend gerecht werden, auch wenn die zuvor erwähnte Unterstützungslinie etwas unterschritten wurde. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.