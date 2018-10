Commerzbank: 9-Monats-Zahlen von comdirect sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die börsennotierte Commerzbank-Tochter comdirect hat die 9-Monats-Zahlen veröffentlicht – was natürlich auch im Hinblick auf die Commerzbank-Aktie nicht unwichtig ist. Was blieb da unter dem Strich übrig? Der Konzernüberschuss lag in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei der comdirect bei 47,317 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es noch 56,188 Mio. Euro. Insofern gab es da einen Rückgang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.