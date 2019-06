Commercewest Bank: Geht es jetzt um die Wurst?

An der Heimatbörse Xetra OTC US notiert Commercewest Bank per 31.05.2019 bei 21,3 USD. Commercewest Bank zählt zu "Regionalbanken".

Commercewest Bank haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,74 und liegt mit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 23,67. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Commercewest Bank auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Commercewest Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,57 USD. Der letzte Schlusskurs (21,3 USD) weicht somit -5,63 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (21,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,3 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Commercewest Bank-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Commercewest Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Commercewest Bank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,19 % und somit 0,42 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,77 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".