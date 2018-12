Commerce Resources: Lohnt sich das?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, dass sich die Commerce Resources Aktie durchaus lohnen kann. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 30.11.2018 notierte Commerce Resources im Markt „Diversified Metals & Mining“ an der Heimatbörse Venture mit 0,06 CAD. Die Entwicklung! Der GD200 der Aktie verläuft derzeit in Höhe von 0,07 CAD, der Kurs der Aktie von 0,06 CAD liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.