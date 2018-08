Commerce Bancshares: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Commerce Banc":

Der Commerce Bancshares-Schlusskurs wurde am 28.08.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 70,64 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben Commerce Bancshares nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Commerce Bancshares liegt bei 60,81, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Commerce Bancshares bewegt sich bei 43,43. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,31 und liegt mit 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking) von 26,86. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Commerce Bancshares auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Commerce Bancshares auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Commerce Bancshares sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.