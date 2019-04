CommScope: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Für die Aktie CommScope stehen per 02.04.2019, 21:51 Uhr 22,95 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. CommScope zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CommScope einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CommScope jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von CommScope für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält CommScope für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist CommScope insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: CommScope erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 8,08 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -53,71 Prozent im Branchenvergleich für CommScope bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,84 Prozent im letzten Jahr. CommScope lag 62,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der CommScope-RSI ist mit einer Ausprägung von 43,77 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 57,22, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".