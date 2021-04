CommScope Holding Co.: Return On Capital Employed!

CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM) verzeichnete im 4. Quartal einen Gewinn von $119,00 Mio., was einem Anstieg von 113,26 % gegenüber dem 3. Quartal entspricht. Der Umsatz fiel auf $2,13 Mrd., ein Rückgang von 1,66% zwischen den Quartalen. In Q3 verdiente CommScope Holding Co $55,80 Mio., während der Umsatz $2,17 Mrd. erreichte.

Warum der ROCE von Bedeutung ist

