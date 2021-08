CommScope Holding -Aktie: Massive Verluste?

Nach Daten sieht es so aus, als hätte CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM) im zweiten Quartal einen Umsatz von insgesamt 2,19 Mrd. $ erzielt. Der Gewinn sank jedoch um 306,74%, was zu einem Verlust von $18,40 Millionen führte. Im ersten Quartal verdiente CommScope Holding Co 8,90 Mio. $ und der Gesamtumsatz erreichte 2,07 Mrd. $.

Was ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital?

