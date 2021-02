Comfortdelgro: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Comfortdelgro, ein Unternehmen aus dem Markt "Lkw-Verkehr", notiert aktuell (Stand 08:46 Uhr) mit 1.58 SGD im Plus (+0.63 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

Wie Comfortdelgro derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Comfortdelgro liegt bei einem Wert von 30,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 26,55) über dem Durschschnitt (ca. 14 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Comfortdelgro damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Comfortdelgro investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,35 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Straße und Schiene einen Mehrertrag in Höhe von 0,29 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Comfortdelgro verläuft aktuell bei 1,53 SGD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 1,58 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,27 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,66 SGD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Comfortdelgro-Aktie der aktuellen Differenz von -4,82 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

