Comfort USA: Was ist jetzt zu tun!

Für die Aktie Comfort USA aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.10.2019, 04:06 Uhr, ein Kurs von 43.19 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Comfort USA. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 60,44 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Comfort USA momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Comfort USA weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,71), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Comfort USA wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,87 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Comfort USA damit 30,25 Prozent unter dem Durchschnitt (8,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 10,04 Prozent. Comfort USA liegt aktuell 31,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,5. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Comfort USA zahlt die Börse 15,5 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Bauwesen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 52,56. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.