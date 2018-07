Comfort USA: Aktienanalyse vom 15.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Comfort USA, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 13.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 48,3 USD.

Unser Analystenteam hat Comfort USA auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 34,31 und liegt mit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Engineering & Construction Svcs) von 62,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Comfort USA auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die Comfort USA ist mit einem Kurs von 48,3 USD inzwischen +3,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,22 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Comfort USA-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Comfort USA vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 43 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (48,3 USD) ausgehend um -10,97 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Comfort USA von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.